طرابلس تستعد لاستقبال سفينتي وقود ومواشي

توقعت الشركة الليبية للموانئ فرع طرابلس، اليوم الأحد، وصول سفينة نقل المواشي “برونا” التابعة للوكيل الملاحي المنتظمة للتوكيلات الملاحية، وتحمل على متنها 5118 رأسا من الأغنام، و258 رأسا من العجول.

وأشارت الشركة، في تقرير الحركة اليومية للسفن الذي نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إلى تواجد سفينة نقل البنزين “أنوار أفريقيا” التابعة للوكيل الملاحي العالمية للتوكيلات في منطقة المخطاف في ميناء طرابلس، وتحمل على متنها 25 ألف طن من وقود البنزين.

يذكر أن ميناء طرابلس استقبل في الفترة القريبة الماضية العديد من السفن التجارية المحملة بالوقود بأنواعه بالإضافة إلى سفن حاويات تحوي بضائع وسلع منوعة.

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