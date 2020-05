سجلت البورصات الخليجية في ختام جلسة، الأحد، أول جلسات الأسبوع، خسائر حادة بقيادة السوق السعودية، نتيجة إجراءات مرتقبة بخفض كبير في الإنفاق، نتيجة التداعيات السلبية لتفشي فيروس “كورونا” على الاقتصاد والأسواق المحلية.

وتراجعت البورصات الخليجية الـ6 العاملة، اليوم، بنسب متفاوتة، بينما كانت سوق البحرين في عطلة بسبب يوم العمال، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول”. للأنباء.

من جانبه قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، مساء السبت، إن المملكة ستتخذ إجراءات “مؤلمة” لخفض النفقات في ظل تراجع الإيرادات بسبب أزمة “كورونا”.

وأضاف الجدعان، في مقابلة مع قناة “العربية”، أن المملكة يجب أن تخفض مصروفات الميزانية بشدة، نظرا لانخفاض الإيرادات النفطية لأقل من النصف، وتراجع الإيرادات غير النفطية بسبب الإغلاق.

وهوت بورصة السعودية، بنسبة 7.41 بالمئة إلى 6585.5 نقطة، مع هبوط أسهم أرامكو 5.2 بالمئة فاقدة 330 مليار ريال (88 مليار دولار) من قيمتها التي تراجعت إلى 6 تريليونات ريال (1.6 تريليون دولار).

وفي الإمارات، هبط مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.95 بالمئة، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.96 بالمئة.

وتراجع مؤشر السوق الأول في الكويت 2.02 بالمئة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 1.26 بالمئة، ومؤشر السوق العام 1.81 بالمئة.

وهبطت بورصة قطر 0.87 بالمئة، مع نزول أسهم السلام 6.4 بالمئة، ومخازن وبروة بأكثر من 4 بالمئة لكل منهما.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.04 بالمئة، مع نزول الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة 3.4 بالمئة، وريسوت للاسمنت 2.1 بالمئة.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post البورصات الخليجية بقيادة السعودية تُسجل خسائر فادحة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا