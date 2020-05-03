اقتصاد

“الكبير” للمجلس الأعلى للقضاء : فتح منظومة مبيعات النقد الأجنبي لا علاقة لها بإعلان حالة الطوارئ

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي طرابلس في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ، لرئيس المجلس الأعلى للقضاء .

حيث قال “الكبير” خلال خطابه أن اعلان حالة الطوارئ يستلزم صدوره من السلطة أعلى من السلطة التنفيذية الموكل إليها بحسب القانون اقتراح إعلان عن حالة الطوارئ ، و هذا ما لم يتحقق في القرار 209 ، لسنة 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق .

كما أكد الكبير أن المركزي قد اتخذ كافة التدابير و الإجراءات ضمن اختصاصاته لمكافحة أزمة كورونا، و إن الحالة الاستثنائية التي يؤسس عليها إعلان حالة الطوارئ لا يجوز أن يكن مبرراً للسلطة التنفيذية لانتهاك المبادئ الأساسية لنظام الدولة ، كمبدأ سيادة القانون و المحافظة على كيان الدولة و مواردها و ضمان الاستدامة المالية و الفصل بين السلطات و احترام القانون .

و أفاد “الكبير” طلب رئيس المجلس الرئاسي بخصوص فتح المنظومة النقد الأجنبي في ظل إيقاف انتاج النفط و تصديره و انهيار أسعاره في الأسواق العالمية ، و طلبه بصرف المرتبات قبل اعتماد الترتيبات المالية مسائل لا علاقة لها بسبب اعلان حالة الطوارئ و سبق للمركزي اتخاذ الإجراءات بشأنها وبيان وجهة نظره بالخصوص .

وتابع الكبير ان تركيز السلطات في يد شخص واحد وهو رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” بحسب المادة الرابعة الصادر عن المجلس الرئاسي و يمثل تجاوزاً لنص وروح المرسوم بقانون الصادر سنة 1955 عدا مخالفته لنصوص الاتفاق السياسي الليبي ، كذلك وجود مخاطر بأن ينحرف تطبيق حالة الطوارئ .

و أكد المركزي للمجلس الأعلى للقضاء على تعويله على مؤسسة القضاء الليبي باعتبارها حامية العدالة و الضامنة للحقوق و الحريات و طوق النجاة الداعم لاستقرار كيان الدولة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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