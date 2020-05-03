“الكبير” للمجلس الأعلى للقضاء : فتح منظومة مبيعات النقد الأجنبي لا علاقة لها بإعلان حالة الطوارئ

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي طرابلس في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ، لرئيس المجلس الأعلى للقضاء .

حيث قال “الكبير” خلال خطابه أن اعلان حالة الطوارئ يستلزم صدوره من السلطة أعلى من السلطة التنفيذية الموكل إليها بحسب القانون اقتراح إعلان عن حالة الطوارئ ، و هذا ما لم يتحقق في القرار 209 ، لسنة 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق .

كما أكد الكبير أن المركزي قد اتخذ كافة التدابير و الإجراءات ضمن اختصاصاته لمكافحة أزمة كورونا، و إن الحالة الاستثنائية التي يؤسس عليها إعلان حالة الطوارئ لا يجوز أن يكن مبرراً للسلطة التنفيذية لانتهاك المبادئ الأساسية لنظام الدولة ، كمبدأ سيادة القانون و المحافظة على كيان الدولة و مواردها و ضمان الاستدامة المالية و الفصل بين السلطات و احترام القانون .

و أفاد “الكبير” طلب رئيس المجلس الرئاسي بخصوص فتح المنظومة النقد الأجنبي في ظل إيقاف انتاج النفط و تصديره و انهيار أسعاره في الأسواق العالمية ، و طلبه بصرف المرتبات قبل اعتماد الترتيبات المالية مسائل لا علاقة لها بسبب اعلان حالة الطوارئ و سبق للمركزي اتخاذ الإجراءات بشأنها وبيان وجهة نظره بالخصوص .

وتابع الكبير ان تركيز السلطات في يد شخص واحد وهو رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” بحسب المادة الرابعة الصادر عن المجلس الرئاسي و يمثل تجاوزاً لنص وروح المرسوم بقانون الصادر سنة 1955 عدا مخالفته لنصوص الاتفاق السياسي الليبي ، كذلك وجود مخاطر بأن ينحرف تطبيق حالة الطوارئ .

و أكد المركزي للمجلس الأعلى للقضاء على تعويله على مؤسسة القضاء الليبي باعتبارها حامية العدالة و الضامنة للحقوق و الحريات و طوق النجاة الداعم لاستقرار كيان الدولة .





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