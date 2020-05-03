الدولار الامريكي يعاود الصعود فـي السوق الموازية.. لهذه الاسباب!

شهدت اسعار العملات الاجنبية معاودتها للصعود بالسوق الموازية مقابل الدينار الليبي في تعاملات يوم الاحد.

وسجل الدولار الامريكي ارتفاعه مساء الاحد ليسجل 6.23 ديناراً، بعد أن سجل في أوقات سابقة تراجعه إلى 6.12 دينار وفقا لمتداولين ومتعاملين من غرف الواتساب والفايبر التي اصبحت مصدرا للتعاملات في الآونة الاخيرة بعد الحظر الذي فرض في البلاد جراء ازمة كورونا.

وكان الدولار قد افتتح التعاملات اليوم عند سعر 6.25 دينار قبل أن يتذبذب سعره ويعاود للصعود من جديد إلى 6.23 دينارا في التعاملات المسائية، بينما سجلت حوالات تركيا 6.45 دينارا بداية التعاملات لتسجل في اخر التعاملات 6.43 دينارا.

اسباب الارتفاع

وقالت مصادر مصرفية أن سبب ارتفاع الدولار من جديد يأتي بعد انباء عن رفض الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي لقرارات المجلس الرئاسي الخاصة بإعادة فتح منظومة الاغراض الشخصية، واستمرار المضاربات بسعر الدولار من قبل تجار العملة وسط طلبات متزايدة للدولار.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار = 6.25 دينار

سعر كسر الذهب = 222 دينار عيار 18

اليورو= 6.90 دينار

الباوند = 7.80 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 6.45 دينار

ليرة= 0.90 دينار

الدينار التونسي= 2.17 دينار

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