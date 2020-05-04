اقتصاد

أسعار النفط تهبط متأثرة بالتوتر التجاري بين أمريكا والصين

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي وينهي مكاسب أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مما قلص مكاسب الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من استمرار وفرة المعروض النفطي فيما قد يعرقل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين التعافي الاقتصادي حتى بعد بدء تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0008 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.46 دولار أو 7.6% إلى 18.27 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 3.4% إلى 25.54 دولار للبرميل بعد أن لامست 25.53 دولار. كان خام برنت ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 23% بعد أن تكبد خسائر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

ولاقت الأسواق دعما الأسبوع الماضي إذ كان من المقرر أن يبدأ منتجو النفط الكبار بقيادة السعودية وروسيا خفض الإنتاج في أول مايو أيار، بينما قال أكبر منتجين في الولايات المتحدة، إكسون موبيل وشيفرون، إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يوميا هذا الربع.

لكن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها ببحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين ردا على تفشي فيروس كورونا جددت المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي وينهي مكاسب أسعار النفط.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

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  • ااحكومة البريطانية الحالية وبقيادة هذا الغريب الأطوار جونسون – هم السبب الرءيسي في التلاعب بأسعار النفط لمحاولة شراءه من الاسواق العربية بابخس الاثمان –
    وخاصة ان ليبيا يوجد لديها احتياطي مالي في بريطانية يقدر بحوالي 400 مليار دولار أمريكي –
    وقامت لأسباب مجهولة الحكومة البريطانية الحالية بالاستحواذ على 14 مليار دولار أمريكي من الاموال الليبية دون اي استءذان او اي وجه حق واستخدامها لأغراض شخصية لبعض الحكوميين بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي –
    ولم يصل اي فلس لاي مواطن ليبي مهاجر لبريطانيا من هذه الاموال الليبية .
    حيث قامت جماعات متطرفة في ايرلندا الشمالية الآي ينتمي اليها الحكوميين بحرق القران الكريم المقدس في احد المناسبات الدينية .

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