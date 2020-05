أسعار النفط تهبط متأثرة بالتوتر التجاري بين أمريكا والصين

التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي وينهي مكاسب أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مما قلص مكاسب الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من استمرار وفرة المعروض النفطي فيما قد يعرقل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين التعافي الاقتصادي حتى بعد بدء تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0008 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.46 دولار أو 7.6% إلى 18.27 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 3.4% إلى 25.54 دولار للبرميل بعد أن لامست 25.53 دولار. كان خام برنت ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 23% بعد أن تكبد خسائر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

ولاقت الأسواق دعما الأسبوع الماضي إذ كان من المقرر أن يبدأ منتجو النفط الكبار بقيادة السعودية وروسيا خفض الإنتاج في أول مايو أيار، بينما قال أكبر منتجين في الولايات المتحدة، إكسون موبيل وشيفرون، إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يوميا هذا الربع.

لكن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها ببحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين ردا على تفشي فيروس كورونا جددت المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي وينهي مكاسب أسعار النفط.

