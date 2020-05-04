اقتصاد

تهاوي الدينار.. وتصاعد الجدال بين “الكبير” و”السراج”

تم النشر منذُ 10 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير
أخذ السجال بين المصرف المركزي والمجلس الرئاسي

منحى جديدا بعد خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن المشروعية التي يمنحها قرار إعلان حالة الطوارئ للسلطات التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي.

وجاء ذلك عقب مخاطبة المجلس للمصرف المركزي بشأن إعادة فتح منظومة مخصصات الأفراد بالنقد الأجنبي على أن يباع ما مقداره 5 آلاف دولار للفرد الواحد، مستندا إلى قرار حالة الطوارئ التي أجازها الرئاسي في ظل جهود الدولة لمجابهة أزمة كورونا.

وأشار كتاب الكبير إلى أن قرار حالة الطوارئ يحتاج إصداره من جهة أعلى من كونها تنفيذية مؤكدا أن كتاب رئيس المجلس الرئاسي المعني بفرض حالة الطوارئ لم ترد في ديباجته إشارة لاجتماع أعضاء المجلس الرئاسي.

وأشارت رسالة المركزي إلى قانون حالة الطوارئ الصادر في عام 1955 الذي ينص على اتخاذ إجراءات الطوارئ بسبب معين ومحدد وأن دافع إعلان حالة الطوارئ جاء تأسيسا بسبب وباء كورونا مؤكدا أن المصرف اتخذ كافة القرارات لمساعدة الدولة في مواجهة الوباء وفق اختصاصه.

وشدد المصرف المركزي على أن تأسيس حالة الطوارئ جاء فقط لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن رئيس المجلس الرئاسي قد تطرق لمسائل أخرى لا دخل لها في مساندة الدولة لمواجهة فيروس كورونا من بينها المطالبة بصرف المرتبات بدون اعتماد الترتيبات المالية، وطلبه بشأن فتح منظومة النقد الأجنبي بالتزامن مع توقف تصدير النفط وانهيار أسعاره عالميا.

فيما لم يشر الكبير في معرض رده على المجلس الرئاسي فيما إذا كان للمصرف المركزي أي خطط لتهدئة جماح صعود الدولار في السوق السوداء بدلا عن فتح المنظومة أم أن الأمور ستترك، ويواصل الدينار انهياره أمام العملات الأجنبية، لتزداد معاناة المواطنين دون البحث عن حلول لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • رسالة إلى جميع المسئولين في ليبيا من 1969م الى 2020م
    نقولوا لكل مسئول ليبي من رئيس ووزير وموظف في الأدارات بمافيهم التجار والمعارضين جماعات دينية الذين قام بسرقة ونهب أموال الشعب الليبي من 1969م الى 2020م عليكم الأختيار :
    1- أرجاع جميع أموال الشعب الليبي التي سرقتموها وضعتموها في حساباتكم الشخصية بالبنوك اليهود والنصارى إلى خزينة الدولة الليبية كما كانت من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال ومن داخل إلى خارج .
    2- الأستعداد لتوديع أحبابكم وأقاربكم وأهلكم وأعوانكم وجنودكم وأتباعكم وأشياعكم ورونا من بيآكل فلوسكم اللي سرقتموها من الشعب الليبي وخلي الماسونية وأسرائيل وأمريكا وبريطانيا وروسيا والاتحاد الاوروبي وكندا ومجلس الأمن والامم المتحدة تنقذكم من الموت وتنقذ أحبابكم وأقاربكم وأهلكم وأعوانكم وجنودكم وأتباعكم وأشياعكم من الوباء القادم .
    تختاروا واحد من الخيارين قبل فوات الأوان توا … قبل أن تبدو بعدين دورا في قشه تطلعكم من الغريق مش حتلقوا…..؟؟ … وحتى لو لقيتم حيغرق معاكم مهما كان شكله ….؟؟ … الخيار لكم …؟؟
    والله على نقولوا شهيد
    اللهم أني أشكو اليك ظهور البغي والفساد في البر والبحر
    أبشروا بذلك

    رد