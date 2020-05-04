رغم اعادة ضبط أسعار السلع من وزارة الاقتصاد … اللحوم تشهد ارتفاعا بطرابلس

‎أكد تاجر لحوم لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين أن أسعار اللحوم لا تزال تشهد ارتفاع رغم القرارات الصادرة بشأن خفض الاسعار .

و أرجع التاجر سبب الارتفاع إلى أن العديد من التجار قد سبق واشترو كميات كبيرة من اللحوم قبل اصدار القرار وهو ما يدفع التجار للبيع بسعر مرتفع وإن البيع بالسعر المقرر لن يسبب الا خسائر كبيرة لهم .

و أضاف التاجر أن الحرس البلدي أعطى أصحاب المحلات مرة أخرى تعليمات بخفض الأسعار موضحاً أن أصحاب المحلات لا علاقة لهم في رفع الأسعار و أن المتحكم في السوق هم أصحاب الجملة و المربين و إن القرار كان يجب أن يوجه لهم بالتحديد .

كما أعرب التاجر عن يأسه واستيائه من القرار الذي لا يخدم مصلحتهم ولا يحقق لهم أي عائد مادي بعد أن اشترو بكميات كبيرة في السابق الآمر الذي سيدفع العديد منهم إلى إغلاق محالهم .‎

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