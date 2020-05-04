اقتصاد

ارتفاع أسعار السلع.. والقرارات الحكومية “حبر على ورق”

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

سجلت معظم أسواق السلع الغذائية ومحال بيع اللحوم صعودا كبيرا في الأسعار بالتزامن مع إجراءات من وزارة الاقتصاد لم تفلح حتى اللحظة في السيطرة على الأسعار.

وبعد مرور نحو 10 أيام على تحديد أسعار 16 سلعة من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق لم تشهد الأسواق تحسنا، وماتزال الأسعار مرتفعة حيث بلغ سعر لتر الحليب المعقم 6 دنانير، بينما حددته الوزارة في وقت سابق بـ 4 دنانير أي بفارق دينارين، وصعد سعر كيلو لحم الضأن المحلي الصغير عند بعض القصابين إلى 50 دينارا مرتفعا بذلك بمقدار 12 دينارا على السعر المحدد من الجهات الرسمية فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والدقيق.

وأرجع خبراء الاقتصاد عدم مقدرة الوزارة على السيطرة على الأسعار إلى إغلاق منظومة الاعتمادات نحو 40 يوميا قبل أن تعود للعمل مع حلول منتصف إبريل الماضي ما دفع الكثير من التجار إلى استيراد سلع بسعر الدولار من السوق السوداء معتبرين أن قرار الوزارة صدر بدون دراسة تداعياته على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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