ارتفاع أسعار السلع.. والقرارات الحكومية “حبر على ورق”

تقرير

سجلت معظم أسواق السلع الغذائية ومحال بيع اللحوم صعودا كبيرا في الأسعار بالتزامن مع إجراءات من وزارة الاقتصاد لم تفلح حتى اللحظة في السيطرة على الأسعار.

وبعد مرور نحو 10 أيام على تحديد أسعار 16 سلعة من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق لم تشهد الأسواق تحسنا، وماتزال الأسعار مرتفعة حيث بلغ سعر لتر الحليب المعقم 6 دنانير، بينما حددته الوزارة في وقت سابق بـ 4 دنانير أي بفارق دينارين، وصعد سعر كيلو لحم الضأن المحلي الصغير عند بعض القصابين إلى 50 دينارا مرتفعا بذلك بمقدار 12 دينارا على السعر المحدد من الجهات الرسمية فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والدقيق.

وأرجع خبراء الاقتصاد عدم مقدرة الوزارة على السيطرة على الأسعار إلى إغلاق منظومة الاعتمادات نحو 40 يوميا قبل أن تعود للعمل مع حلول منتصف إبريل الماضي ما دفع الكثير من التجار إلى استيراد سلع بسعر الدولار من السوق السوداء معتبرين أن قرار الوزارة صدر بدون دراسة تداعياته على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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