التوتر «الامريكي _الصيني» يرفع الدولار

الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعا مقابل معظم العملات [انترنت]

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا مقابل معظم العملات، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من تجدد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بسبب فيروس كورونا هذه المرة.

وفي أحدث التعاملات، نزل اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.0932 دولار. وفقد الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة ليسجل 1.2442 دولار.

وارتفع الدولار أمام العملات الاسكندينافية، حيث نزلت الكرونة السويدية 0.6 بالمئة إلى 9.8995 مقابل الدولار، وفقدت الكرونة النرويجية 0.8 بالمئة لتسجل 10.3975 للدولار.

لكن أكبر حركة في أسواق العملة كانت لليوان الصيني الذي انخفض لأدنى مستوى في ستة أسابيع، عند 7.1555 مقابل الدولار في الأسواق الخارجية، ثم استقر في أحدث سعر له عند 7.1380 للدولار.

وكان الين الياباني العملة الوحيدة الرئيسية التي ارتفعت أمام الدولار وسجلت زيادة 0.2 بالمئة إلى 106.71 ين للدولار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، حملا الصين مسؤولية الجائحة، لاعتقادهما بأنها منشأ تفشي فيروس كورونا المستجد.

