بلدية أبوسليم تُطلب توفير المخصصات المالية المتعلقة بمكافحة كورونا

طلبت بلدية أبوسليم في طرابلس من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين، بضرورة توفير المخصصات المالية التي أقرها المجلس الرئاسي لمكافحة خطر فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية في خطابها الموجه للحكم المحلي بأن على الأخيرة التواصل مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ووزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني من أجل توفير المخصصات المالية والعينية حتى تتمكن من استكمال الإجراءات المتخذة ضد خطر الجائحة.

وأشارت البلدية في خطابها إلى أن السوق المحلي يشهد ارتفاعًا في مواد ومعدات التنظيف نتيجة احتكار ومضاربة التجار لهذه السلع والمنتجات.

ويأتي ذلك في ظل عدم استلام البلدية للتفويضات المالية المخصصة للمنطقة، إضافة إلى وجود قلق من يؤثر التأخير في الحصول على الأموال في استعدادات البلدية لمواجهة خطر الفيروس.

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