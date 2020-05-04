عودة هبوط أسعار النفط

تراجعت أسعار خام النفط في بداية افتتاح الأسبوع، بعدما ما واصل الخام ارتفاعه في ختام تداولات الأسبوع الماضي.

وهبط خام القياس العالمي برنت بنحو 2٪ وسجل 25.26 دولارا للبرميل، كما وتراجع أيضا في التعاملات المبكرة 90 سنتا بما يعادل 3.4 %، فيما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% مسجلا 18.28 دولارا للبرميل.

وكان قد تراجع الخام في التعاملات المبكرة 1.46 دولارا بما يعادل 7.6%، ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع مخاوف من استمرار وفرة المعروض النفطي فيما قد يعرقل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين التعافي الاقتصادي حتى بعد بدء تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا.

يذكر أن خام القياس العالمي برنت كان قد ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 23% بعد أن تكبد خسائر لثلاثة أسابيع متتالية.

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