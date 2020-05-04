بلدية عين زارة تصدر بطاقتي”نقود” و”تداول” للنازحين

شرع مصرف الصحارى فرع عين زارة في إصدار البطاقات الإلكترونية من فئتي “نقود و “تدوال” الجديدة لكافة النازحين المسجلين في عموم بلدية عين زارة وبالتنسيق مع رئيس لجنة الأزمة والطوارئ في البلدية.

وأوضحت إدارة الفرع أن البطاقات الإلكترونية تتيح لحاملها سقف سحب يومي بقيمة 500 دينار من كافة آلات السحب، إلى جانب إتمام عمليات الشراء من نقاط البيع بعمولة قيمتها “صفر”.

وكشفت إدارة المصرف أن الإجراءات المطلوبة للحصول على البطاقتين اصطحاب صورة من جواز السفر وصورة عن الرقم الوطني بالإضافة لتعبئة النموذج المحدد من قبل إدارتي الفرع المصرفي والبلدية إلى جانب أن يكون لديهم حسابات جارية في فروع أخرى من مصرف الصحارى

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