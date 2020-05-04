اقتصاد

بلدية عين زارة تصدر بطاقتي”نقود” و”تداول” للنازحين

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرع مصرف الصحارى فرع عين زارة في إصدار البطاقات الإلكترونية من فئتي “نقود و “تدوال” الجديدة لكافة النازحين المسجلين في عموم بلدية عين زارة وبالتنسيق مع رئيس لجنة الأزمة والطوارئ في البلدية.

وأوضحت إدارة الفرع أن البطاقات الإلكترونية تتيح لحاملها سقف سحب يومي بقيمة 500 دينار من كافة آلات السحب، إلى جانب إتمام عمليات الشراء من نقاط البيع بعمولة قيمتها “صفر”.

وكشفت إدارة المصرف أن الإجراءات المطلوبة للحصول على البطاقتين اصطحاب صورة من جواز السفر وصورة عن الرقم الوطني بالإضافة لتعبئة النموذج المحدد من قبل إدارتي الفرع المصرفي والبلدية إلى جانب أن يكون لديهم حسابات جارية في فروع أخرى من مصرف الصحارى

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك