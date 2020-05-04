تراجع إجمالي الأصول للجهاز المصرفي اللبناني

سجلت إجمالي الأصول للجهاز المصرفي اللبناني تراجعا إضافيا خلال الفصل الأول من العام الجاري بنسبة 3.8٪ وفقا للبيانات المالية المجمعة.

ووصل التقلص التراكمي إلى 17.5٪ على أساس سنوي، والذي بلغت قيمته 44.25 مليار دولار، وبهذا تكون الأصول المجمعة قد هبطت إلى مستوى 208.5 مليار دولار، مقابل 252.75 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من عام 2019.

وتشير كل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها لبنان إلى تقليص المؤشرات المصرفية كافة بالإضافة إلى تراجع التحويلات الخارجية إلى أدنى مستوياتها عدا عن التراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص، وفي السياق ذاته تراجعت ودائع الزبائن بنسبة قاربت 13٪ أي ما يعادل نحو 22.8 مليار دولار على أساس سنوي.

وكشفت الإحصاءات المجمعة لدى مصرف لبنان المركزي تراجعاً بنسبة 2.14٪ في إجمالي أصول مصارف الاستثمار لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار في نهاية الفصل الأول.

وكانت الحكومة اللبنانية قد وقعت يوم الجمعة الماضي على طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسببت في هبوط الليرة اللبنانية إلى مستويات كبيرة إلى جانب ارتفاع التضخم في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية