اقتصاد

المصرف الإسلامي يسمح بالحصول على 50% من مرتب مارس نقدًا عبر نقاط البيع

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال المصرف الإسلامي اليوم الاثنين، إن بإمكان المستفيدين من خدمة نقاط البيع P.O.S من الحصول جزء من أموالهم نقداً.

وأوضح المصرف في منشور عبر موقعه بفيسبوك، إن الزبائن يمكنهم سحب مرتب شهر مارس بنسبة 50% نقدًا، من خلال التوجه إلى فروع المصرف المتاحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك