مصر تعيد فتح قطاع السياحة

أعلنت مصر الأحد السماح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية مشترطة العمل بما لا يزيد على 25٪ من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وتتضمن الخطة السماح للفنادق بالعمل بنسبة 50٪ من طاقتها اعتبارا من أول يونيو المقبل مع تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة من عدوى فيروس كورونا الذي تسبب في توقف نشاط قطاع السياحة المصري.

ويسهم قطاع السياحة في البلاد بما يتراوح بين 12 و15٪ من الناتج المحلي الإجمالي حيث كبد الوباء القطاع خسائر تقدر بمليار دولار شهريًا.

وكانت الحكومة قد أوقفت رحلات الطيران الدولية لنقل الركاب بالإضافة إلى إغلاقها الفنادق والمطاعم والمقاهي عدا عن فرض حظر التجول ليلا للسيطرة على الفيروس، وألزمت الحكومة الفنادق بتوفير عيادة وطبيب مقيم حتى يتسنى لها العودة للعمل وفحص درجات الحرارة بانتظام وتوفير مواد للتعقيم، كما شملت الاشتراطات تسجيل الضيوف إلكترونيا وإخضاع العاملين لفحوص سريعة للكشف عن الفيروس عند دخول المنتجعات بالإضافة إلى توفير منطقة صغيرة بالفنادق كمنطقة حجر للمشتبه بإصابته.

