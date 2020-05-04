تراجع الدينار متأثرا بصراع “المركزي والرئاسي”

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار مع عودة التعاملات اليوم الاثنين في السوق السوداء التي تنشط في غرف “الفايبر وواتساب”٠

وسجل الدولار صعودا مقداره 10قروش ليتم تداوله عند الساعة12ظهرا بـ6.300 دنانير، كما شملت حالة الارتفاع قيمة الدولار على صعيد حوالات دبي وتركيا وتم تداوله بـ 6.500 فيما تداول التجار اليورو بـ 6.900محققا صعودا ملموسا قدره 30 قرشا.

أما العملات الأخرى فقد تم تداول الليرة التركية عند مستويات مرتفعة وبلغت قيمتها 92 قرشا لليرة فيما صعد الجنيه المصري إلى حدود 43قرشا للجنيه، وحقق الدنيار التونسي ارتفاعا ملموسا أمام نظيره الليبي مسجلا 2.220 دينار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية