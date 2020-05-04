اقتصاد

تراجع الدينار متأثرا بصراع “المركزي والرئاسي”

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار مع عودة التعاملات اليوم الاثنين في السوق السوداء التي تنشط في غرف “الفايبر وواتساب”٠

وسجل الدولار صعودا مقداره 10قروش ليتم تداوله عند الساعة12ظهرا بـ6.300 دنانير، كما شملت حالة الارتفاع قيمة الدولار على صعيد حوالات دبي وتركيا وتم تداوله بـ 6.500 فيما تداول التجار اليورو بـ 6.900محققا صعودا ملموسا قدره 30 قرشا.

أما العملات الأخرى فقد تم تداول الليرة التركية عند مستويات مرتفعة وبلغت قيمتها 92 قرشا لليرة فيما صعد الجنيه المصري إلى حدود 43قرشا للجنيه، وحقق الدنيار التونسي ارتفاعا ملموسا أمام نظيره الليبي مسجلا 2.220 دينار

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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