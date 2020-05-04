سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 4 مايو 2020 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 4 مايو 2020 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وتباينت اسعار الصرف اليوم امام الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:
|الدولار الامريكي-طرابلس
|6.33 دينار
|الدولار الامريكي-زليتن
|6.35 دينار
|اليورو
|6.93 دينار
|الجنية الإسترليني
|7.83 دينار
|الليرة التركية
|0.90 دينار
|الدينار التونسي
|2.17 دينار
|الجنية المصري
|0.41 دينار
|بطاقات ارباب الاسر
|5.98 دينار
|الدينار الأردني
|8.85 دينار
|حوالات دبي-تركيا
|6.53 دينار
|كسر الذهب عيار 18
|222 دينار
|كسر الفضة
|2.67 دينار
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