وزارة التجارة التركية تكشف عن اتساع العجز التجاري

أعلنت وزارة التجارة التركية الاثنين عن اتساع العجز التجاري على أساس سنوي بنسبه 13.4٪ لتصبح 3 مليارات و400 مليون دولار في شهر أبريل الماضي.

وأضافت الوزارة في بياناتها أن الواردات قد تراجعت بنسبة 32.1٪ حيث كانت 11 مليار و840 مليون دولار، بينما انخفضت الصادرات 41.6٪ إلى 8 مليارات و44 مليون دولار الشهر الماضي.

وكانت بيانات من معهد الإحصاء التركي قد كشفت أن عجز التجارة الخارجية لتركيا قد قفز بنسبة 182 % في شهر مارس مسجلا 5مليارات و 390 مليون دولار، مضيفا أن الصادرات في البلاد قد هبطت 17.8٪ وبالمقابل زادت الواردات 3.1٪ بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

يشار إلى أن تركيا قد أعلنت الأيام الماضية عن رفع القيود على حركة التجارة نظرا للتراجع الشديد الذي شهده اقتصادها جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا

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