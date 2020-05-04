رسميا .. تأجيل إكسبو دبي 2020

أعلن المكتب الدولي للمعارض الجهة المسؤولة عن معارض إكسبو تطبيق اقتراح حكومة الإمارات العربية المتحدة بتغيير موعد إكسبو 2020 رسميا إلى الفترة ما بين الأول من أكتوبر 2021 ومارس 2022 بحسم الغالبية الكبرى في التصويت.

وستسمح فترة التأجيل لجميع المشاركين بتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا فيما ستمكن الحدث الدولي من التركيز على الرغبة المشتركة في رسم ملامح فكر جديد لوضع حلول للتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال الجائحة.

من جهته أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي على أن قرار الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض مرحب به ومؤيد لتأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام، مشيدا بالتزامهم المستمر بالإسهام في إكسبو الدولي في دبي، ومؤكدا على أنه سيكون ذو دور محوريا في تشكيل ملامح العالم بعد انحسار الوباء.

يشار إلى أن إكسبو دبي 2020 سيكون أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالإضافة إلى كونه أكبر حدث يقام في العالم العربي على الإطلاق بمشاركة 192 بلدا ومن جهة أخرى سيحتفظ إكسبو 2020 باسمه وسيبقى ملتزما باستضافة حدث دولي استثنائي يحتفي بالإنسانية وإبداعاتها وثقافاتها

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