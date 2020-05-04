اقتصاد

الوحدة فرع جردينة يحيل مرتبات عدد من القطاعات

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر مصرف الوحدة فرع جردينة بمدينة بنغازي اليوم الاثنين قوائم 30 مؤسسة ومكتبا خدميا في المناطق تم تسييل مرتبات العاملين فيها في حساباتهم وفقا للكشوفات والقوائم المالية الواردة اليهم.

وتوزعت المرتبات بين شهري مارس وأبريل من العام الجاري باستثناء مرتبات متأخرة لصالح العاملين في وزارة العدل عن شهر 2 من عام 2017 سُيِّلت لمستحقيها صباح اليوم.
ومن بين المؤسسات التي أحيلت إلى حساباتها مرتبات العاملين فيها هي مكتب وزارة الزراعة في مدينة البيضاء وجهاز وتنمية وتطوير المدن ومرتبات العاملين في مصلحة الأملاك العامة، بالإضافة لمرتبات مكتبي الإسكان والمرافق والخدمات المالية في قمينس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك