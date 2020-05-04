الوحدة فرع جردينة يحيل مرتبات عدد من القطاعات

نشر مصرف الوحدة فرع جردينة بمدينة بنغازي اليوم الاثنين قوائم 30 مؤسسة ومكتبا خدميا في المناطق تم تسييل مرتبات العاملين فيها في حساباتهم وفقا للكشوفات والقوائم المالية الواردة اليهم.

وتوزعت المرتبات بين شهري مارس وأبريل من العام الجاري باستثناء مرتبات متأخرة لصالح العاملين في وزارة العدل عن شهر 2 من عام 2017 سُيِّلت لمستحقيها صباح اليوم.

ومن بين المؤسسات التي أحيلت إلى حساباتها مرتبات العاملين فيها هي مكتب وزارة الزراعة في مدينة البيضاء وجهاز وتنمية وتطوير المدن ومرتبات العاملين في مصلحة الأملاك العامة، بالإضافة لمرتبات مكتبي الإسكان والمرافق والخدمات المالية في قمينس

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