اقتصاد

دعوة لإجتماع للشركة الوطنية لمشروعات التوزيع 

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمشروعات التوزيع صالح خطاب إلى عقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية في هذا الشهر وذلك لمناقشة حزمة من البنود المهمة.
وجاء ذلك في كتاب رسمي وجهه رئيس مجلس إدارة الشركة إلى رئيس وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك لاستعراض اعتماد النظام الأساسي للشركة المعدل وما تم إنجازه من إجراءات قانونية وإدارية، إضافة إلى مراجعة وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية لاعتمادها، و استعراض الميزانية التقديرية للعام الحالي للمصادقة عليها وبحث ما يستجد من أعمال.

يشار إلى أن الشركة الوطنية لمشروعات التوزيع، هي إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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