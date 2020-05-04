دعوة لإجتماع للشركة الوطنية لمشروعات التوزيع 

دعا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمشروعات التوزيع صالح خطاب إلى عقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية في هذا الشهر وذلك لمناقشة حزمة من البنود المهمة.

وجاء ذلك في كتاب رسمي وجهه رئيس مجلس إدارة الشركة إلى رئيس وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك لاستعراض اعتماد النظام الأساسي للشركة المعدل وما تم إنجازه من إجراءات قانونية وإدارية، إضافة إلى مراجعة وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية لاعتمادها، و استعراض الميزانية التقديرية للعام الحالي للمصادقة عليها وبحث ما يستجد من أعمال.

يشار إلى أن الشركة الوطنية لمشروعات التوزيع، هي إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية.

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