سفينتا شحن محملتين بـ 8 آلاف رأس غنم وأكثر من 22 ألف طن حبوب شعير تصلان ميناء بنغازي  

بنغازي -العنوان

أعلن المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، اليوم الاثنين، وصول سفينة نقل المواشي “نادير” وعلى متنها 8 آلاف رأس غنم قادمة من إسبانيا.

كما أكد الشهيبي رسو سفينة نقل الحبوب “بريدل” محملة 22 ألف و500 طن من حبوب الشعير.