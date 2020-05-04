اقتصاد

سفينتا شحن محملتين بـ 8 آلاف رأس غنم وأكثر من 22 ألف طن حبوب شعير تصلان ميناء بنغازي  

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي  -العنوان

أعلن المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، اليوم الاثنين، وصول سفينة نقل المواشي “نادير” وعلى متنها 8 آلاف رأس غنم قادمة من إسبانيا.

 كما أكد الشهيبي رسو سفينة نقل الحبوب “بريدل” محملة 22 ألف و500 طن من حبوب الشعير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك