المصرف الإسلامي يسلم التجار 50% من إجمالي مبيعات مارس

أعلن المصرف الإسلامي اليوم الإثنين لكافة التجار المستفيدين من خدمة نقاط البيع المنتشرة في المحال ومراكز التسوق بأنه بات بإمكانهم استلام ما نسبته 50% نقدا من إجمالي قيمة مبيعات شهر مارس منوها بأن الفروع على أتم الاستعداد للبدء في استقبال المراجعين.

وكان المصرف الإسلامي قد أعلم في أبريل الماضي العملاء المستفيدين من خدمة نقاط البيع بتأخر إحالة تقارير المبيعات الخاصة من قبل الشركة المشغلة “معاملات” بسبب إغلاق المظومة من قبل مصرف ليبيا المركزي منظومة “rtgs” بتاريخ 16 أبريل الجاري.

ونوهت إدارة المصرف حينها بأنها ستقوم بإحالة إجمالي القيم المالية لحسابات المستفيدين من خدمة نقاط البيع فور إعادة المنظومة للعمل من قبل المصرف المركزي وورود التقارير اللازمة من شركة معاملات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية