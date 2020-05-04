اقتصاد

المصرف الإسلامي يسلم التجار 50% من إجمالي مبيعات مارس

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المصرف الإسلامي اليوم الإثنين لكافة التجار المستفيدين من خدمة نقاط البيع المنتشرة في المحال ومراكز التسوق بأنه بات بإمكانهم استلام ما نسبته 50% نقدا من إجمالي قيمة مبيعات شهر مارس منوها بأن الفروع على أتم الاستعداد للبدء في استقبال المراجعين.

وكان المصرف الإسلامي قد أعلم في أبريل الماضي العملاء المستفيدين من خدمة نقاط البيع بتأخر إحالة تقارير المبيعات الخاصة من قبل الشركة المشغلة “معاملات” بسبب إغلاق المظومة من قبل مصرف ليبيا المركزي منظومة “rtgs” بتاريخ 16 أبريل الجاري.

ونوهت إدارة المصرف حينها بأنها ستقوم بإحالة إجمالي القيم المالية لحسابات المستفيدين من خدمة نقاط البيع فور إعادة المنظومة للعمل من قبل المصرف المركزي وورود التقارير اللازمة من شركة معاملات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك