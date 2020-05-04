الخليج العربي تبحث مشاريع الطاقة بحقول الشركة مع سولار الأمريكية

بحث رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان اليوم الاثنين، مع المدير العام لشركة سولار مانوج دوت، مشاريع الطاقة التي تنفذها الشركة الأمريكية في عدد من الحقول.

وعلى هامش الاجتماع قال بن شتوان، إن شركة الخليج العربي للنفط مستمرة في أعمالها بالحقول والمواقع التابعة لها، وخاصة المشاريع الهامة رغم الأزمة التي تجتاح العالم والمتمثلة في جائحة كورونا، وفق بيان للشركة.

وأكد البيان على أن الشركة حريصة على تنفيذ المشاريع، خاصة المتعلقة بالطاقة الكهربائية والإنتاج رغم الظروف التي يمر بها العالم اليوم.

ومن المتوقع أن تستمر الشركة الأمريكية في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية بحقول السرير ومسلة وحقل البيضاء والنافورة أوجله خلال الفترة الحالية.

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