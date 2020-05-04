اقتصاد الوفاق تبحث سير العمل مع الجهات التابعة لها وفق خُطة 2020

بحث وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي اليوم الاثنين، سير العمل في الوزارة والجهات التابعة لها وفق الخطة الموضوعة للعام 2020.

وناقش العيساوي مع المسؤلين في الوزارة ضرورة التزام الموظفين المختارين أثناء أزمة جائحة كورونا، بما يضمن سير أداء العمل مع ضرورة استخدام برامج الاتصال عن بعد للاجتماعات الدورية، بحسب بيان للوزارة.

وأضاف البيان، بأن الاجتماع تناول أيضا العمل على تقيم أداء وزارة الاقتصاد والصناعة خلال الربع الأول من العام الحالي بما يتماشى مع الخطة الموضوعة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، وكيل الوزارة فتحي أونيس، إضافة إلى مدراء الإدارات والمكاتب.

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