مراقبة اقتصاد مصراتة تتابع عمل “مربي الدواجن”

عقدت لجنة متابعة حظائر تربية الدواجن التابعة لمكتب مراقبة الاقتصاد والصناعة في مدينة مصراتة اجتماعها العادي اليوم الاثنين لبحث آلية تحديد متطلبات الغاز لمربي الدواجن، عقبتها زيارات ميدانية للحظائر المستفيدة من الخدمة.

وتأتي هذه الزيارة للوقوف على احتياجاتهم وسدها لضمان استمرار الإنتاج اليومي ومد السوق المحلية بلحم الدجاج الذي ارتفع سعر الكيلو الواحد منه في بعض المدن إلى 13 دينارا، كما ارتفع سعر طبق البيض في بعض المدن إلى 16 دينارا.

وأوضحت اللجنة أن آلية العمل تتضمن توزيع بطاقات على المربين بها اسم التاجر وآخر تاريخ حصول على الغاز، على أن يتم تجديد البطاقة في كل عملية شراء للغاز لضمان عدم تسريبها للسوق السوداء ومد التجار بحاجتهم من الغاز.

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