ديوان المحاسبة يتهم مجموعة تابعة لـ”باشاغا” بخطف مدير إدارة الرقابة المالية بالديوان

اتهم ديوان المحاسبة بطرابلس اليوم الاثنين مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” بخطف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بالديوان “رضا قرقاب”.



وأوضح ديوان المحاسبة في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن مجموعة تابعة لمكتب لـ”باشاغا” قامت صباح اليوم بخطف وإخفاء “قرقاب” لمنعه وإثناءه عن الرقابة على بعض معاملات وزارة الداخلية وحساباتها المصرفية في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية.



وأدان الديوان في بيانه عملية الخطف والاحتجاز القسري لـ”قرقاب” منبها على أن هذا العمل يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون ويجب سرعة الافراج عنه دون أي قيد أو شرط، كما أبدى مؤكدا الديوان استهجانه واستغرابه من أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له.

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