“أرامكو” تؤكد استمرار عملها رغم تفشي كورونا

قالت شركة “أرامكو” عملاق النفط السعودي، في بيان اليوم الاثنين إن عملياتها مستمرة وسلاسل الإمداد فيها لم تتعطل على الرغم من انتشار فيروس كوفيد-19.

وأكدت “أرامكو” أن أنظمتها في إدارة الأزمات تكفل استمرار العمل بجميع مواقعها، مشيرة إلى أنها مستمرة في العمل مع شركائها لضمان التسليم الآمن للمواد مع تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة اللازمة للحد من نشر العدوى وتخفيف أثر الفيروس على الأفراد والنشاط.

وكانت الشركة أعلنت الشهر الماضي مراجعتها أسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر أبريل منوهة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وأكدت أرامكو في الوقت نفسه أن مراجعة الأسعار في السعودية بشكل شهري تتم من أجل خفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

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