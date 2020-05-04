مؤسسة النفط تُعيد تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

اعتمدت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الأحد، اللجنة الجديدة لإدارة شركة البريقة لتسويق النفط برئاسة إبراهيم أبو بريدعة خلفًا لرئيس لجنة الإدارة السابق عماد بن كورة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن مراسم التسليم والاستلام بين لجان إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، أقيمت بمقر المؤسسة في طرابلس وعبر الدوائر المغلقة من مدينة بنغازي بناءً على قرار الجمعية العمومية رقم “50” لسنة 2020.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الإدارة الجديدة لشركة البريقة إبراهيم أبو بريدعة والأعضاء فرج الجعيدي وعبد الرحمن العبيدي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المكلّفة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط للإشراف على مراسم التسليم والاستلام.

وبحسب البيان، قال الرئيس الجديد إبراهيم أبو بريدعة إن الشركة قد مرت بالعديد من التحديات خلال الفترة الماضية ولكنها اجتازتها بفضل الله والعاملين بشركة البريقة بمختلف مواقعها في كافة انحاء البلاد، مؤكداً حرصه على استمرار العمل الدؤوب والمضي قُدماً للنهوض بالشركة وتطوير عملياتها.

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