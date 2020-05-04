الرقابة على الأغذية تحيل صاحب مصنع الشجرة للعصائر إلى النيابة العامة

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الاثنين أخذ عينات من مصنع الشجرة الليبية لتحضير العصير لإحالتها لمختبرات الرقابة على الأغذية والأدوية لتحليلها وإظهار نتائجها بما يطابق المواصفات والاشتراطات القياسية الليبية، وصلاحية استهلاكها بشرياً.

وأفاد مفتشي الرقابة أن صاحب المصنع أُحيل للنيابة العامة للسجن احتياطيا من قبل الجهات الضبطية للتحقيق لحين ظهور نتائج التحليل.

يذكر أن مفتشي الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة مديرية أمن طرابلس والحرس البلدي قامو منذ يومين بالتفتيش على مصنع الشجرة الليبية، والذي تبين أنه لايطابق المواصفات نهائيا ويوجد غش تجاري بإعادة تدوير ملصقات تواريخ الصلاحية لسلع منتهية الصلاحية.

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