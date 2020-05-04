وصول طائرة محملة بالإمدادات الطبيّة إلى مطار معيتيقة الدولي قادمة من تركيا

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين خلال بيان لها وصول طائرة محملة بالإمدادات الطبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا إلى مطار معتيقة الدولي تابعة للخطوط الليبية، قادمة من تركيا.

وأوضحت الوزارة أن الشحنة القادمة تتكون من بدل عزل واقية وواقيات وجه Face Shields و نظارات واقية PVC Goggles و أقنعة وجه ذات استعمال واحدDisposable Mask EO وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

وأضافت أن حول استمرار وصول الإمدادات الطبية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في مراكز علاج مصابي فيروس كورونا، قال مدير مكتب الوكيل العام «محمود بن محمود» إن ” ذلك يأتي اتساقاً مع الإجراءات الإضافية التي اتخذها الوكيل العام لتوفير الإمدادات الطبية، ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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