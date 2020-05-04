“داخلية الوفاق” تصرح أنها قد قامت بالقبض على “رضا قرقاب” بسبب الفساد والابتزاز الذي يمارسه ديوان المحاسبة

أصدرت وزارة الـداخـلـية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين بياناً بـشـأن إجـراءات الاسـتـدلال بـحـق “رضا قرقاب” مـديـر الإدارة الـعامـة للـرقـابـة الـمالـية للـقـطاع الـعـام بـديـوان الـمـحاسبة.

حيث قالت وزارة الداخلية خلال بيانها أنه قد لوحظ تنكب من قبل ديوان المحاسبة عن أداء دورها المحدد وفق القانون، بشان إجراء أعمال التدقيق المالي وكشف الفساد الذي يتستر عليه الديوان.

وأكدت الوزارة على إجراءات الاستدلال مع “رضا قرقاب” تمت وفق القانون ومعرفة مأموري الضبط قضائي تابعين لوزارة الداخلية، وسيتم موافاة مكتب النائب العام بنتائج الاستدلالات التي تكشف حجم الفساد والابتزاز الذي يمارس من قبل ديوان المحاسبة.

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