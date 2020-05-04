اقتصاد

“داخلية الوفاق” تصرح أنها قد قامت بالقبض على “رضا قرقاب” بسبب الفساد والابتزاز الذي يمارسه ديوان المحاسبة

تم النشر منذُ 10 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدرت وزارة الـداخـلـية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين بياناً بـشـأن إجـراءات الاسـتـدلال بـحـق “رضا قرقاب” مـديـر الإدارة الـعامـة للـرقـابـة الـمالـية للـقـطاع الـعـام بـديـوان الـمـحاسبة.

حيث قالت وزارة الداخلية خلال بيانها أنه قد لوحظ تنكب من قبل ديوان المحاسبة عن أداء دورها المحدد وفق القانون، بشان إجراء أعمال التدقيق المالي وكشف الفساد الذي يتستر عليه الديوان.

وأكدت الوزارة على إجراءات الاستدلال مع “رضا قرقاب” تمت وفق القانون ومعرفة مأموري الضبط قضائي تابعين لوزارة الداخلية، وسيتم موافاة مكتب النائب العام بنتائج الاستدلالات التي تكشف حجم الفساد والابتزاز الذي يمارس من قبل ديوان المحاسبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • Misratees-Turks top thieves, if the captive/hostage person works for the treasury/accounting/financial records dept,; then how in hell would that Turkish-weasel-MIT agent knew of any wrong doings, Hence, it should be the other way around where the Misratee-Turkish & diseased weasel is conducting the usual financial misconduct and wanted to cover it up
    Misratees- Turks are getting caught and looking for colorful Burkha or Far-ree-shea to cover their high way robberies and criminal schemes
    Also, you can’t just take a person hostage & must submit court documents to Tripoli Judicial-high- Courts and let the court decides on the case
    The lawless -Misratees-Turks TOP THIEVES have their own courts & Judicial Systems which merely are being conducted thru kidnapping, forceful disappearance & ransom
    This criminal & lawless behavior is encrypted in their TURKISH ROTTEN DNA

    رد