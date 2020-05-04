“السراج” يفتتح مركز الاستجابة السريعة لمجابهة جائحة كورونا

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج ” اليوم الاثنين افتتاح بمدينة طرابلس مركز الاستجابة السريعة لمجابهة جائحة كورونا الذي يتيح التعامل السريع والاستجابة الفورية تجاه أي طارئ.

في إطار ذلك قدم “السراج” لمحة سريعة عن سلسلة الإجراءات والتجهيزات الاستباقية العاجلة التي اتخذتها حكومة الوفاق لمكافحة انتشار جائحة فايروس كورونا والتي تمثلت في ثلاث مراحل أساسية، بدأت بقرارات إقفال الحدود وفرض حظر تجول بساعات متفاوتة، يتم مراجعتها مع اللجنة العليا واللجنة العلمية الاستشارية، بحيث تتغير ساعات الحظر حسب معدلات الحالات وحسب قراءة علمية لهذا الأمر.

وأوضح رئيس حكومة الوفاق الوطني بأن المركز تم تجهيزه بأحدث وسائل التقنية كما يتواجد به 40 طبيب و20 استشاري جاهزين للرد على الاتصالات الواردة، إضافة إلى تجهيز فرق طبية ميدانية لعدد 65 وحدة لمختلف البلديات كما أن هناك اكثر من 299 سيارة منتشرة في كل انحاء ليبيا يقوم بتشغيلها 595 طبيب ومتخصص.وأضاف السيد الرئيس بأنه تم ربط مركز الاتصال بشكل مباشر بعدد 19 مركز عزل وإيواء متكامل جاهزة بنسبة 100% بمختلف المدن الليبية، طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير الدولية، كما تم ربط المركز بمستشفى متنقل على متن سفينة مجهز بأفضل الإمكانيات والمعدات الحديثة بسعة تصل إلى 100 سرير.

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