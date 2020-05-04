بسبب عرقلة توريد مستشفى ميداني … داخلية الوفاق تسجن رئيس الرقابة المالية بديوان المحاسبة .. و صدى تكشف كافة التفاصيل

كشف مصدر في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن سبب القبض على رئيس الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بديوان المحاسبة “رضا قرقاب” من قبل وزارة الداخلية هو اتهامه بعرقلة توريد المستشفى الميداني بقيمة 7 مليون يورو ، مع أن الشركة قد قامت بعرضه على وزارة الصحة بنصف ثمنه .

و تابع بالقول : كان الغرض من هذا المشفى توريده لتركيبه في موقف سيارات الفندق الكبير وهو مستشفي متنقل عبارة عن خيمة كبيرة لمنتسبي وزارة الداخلية ، و تمت عرقلة هذا الإجراء لمخالفته لاجراءات التعاقد و أسعاره مرتفعة جدا مقارنة بالأسعار السائدة ويفتقر للعديد من الأجهزة.

و أفاد بالقول : تم التحفظ من قبل جهاز الديوان على اتمام اجراءات التعاقد للأسباب المذكورة، مضيفاً أنهم يقومون بفساد كبير وماقاموا به هو ابعاد الديوان عن تلك الملفات والتي استغلوا بها الأزمة والحرب والطوارئ والنفير .

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