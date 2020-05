«سوناطراك» الجزائرية تُوقع مذكرة تفاهم مع «لوك أويل» الروسية

أعلنت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية “سوناطراك”، الاثنين، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة “لوك أويل” الروسية بشأن محادثات لشراكة محتملة في الإنتاج والتنقيب بالجزائر.

وبحسب بيان لـ”سوناطراك”، فإن مذكرة التفاهم تخص “بدء المناقشات بهدف تحديد إمكانيات الطرفين للاستثمار المشترك في عمليات الاستكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وهذا بعد صدور قانون المحروقات الجديد”.

كما تشمل مذكرة التفاهم، “فحص وتحديد فرص الاستكشاف والإنتاج الدولية”.

يُشار إلى أن “لوك أويل” الروسية تُعد واحدة من أكبر شركات النفط والغاز المدرجة في البورصة المتكاملة عموديا في العالم، حيث تمثل أكثر من 2% من إنتاج النفط العالمي وحوالي 1% من احتياطيات النفط والغاز المثبتة .

هذا وسبق أن وقعت “سوناطراك” اتفاقات مماثلة مع شركات أجنبية أخرى مثل “إكسون موبيل” في مسعى للتصدي لتراجع الإنتاج والصادرات في السنوات الأخيرة بسبب نقص الاستثمار الأجنبي وتنامي الطلب المحلي.

يأتي ذلك في حين، وافقت الحكومة الجزائرية، العام الماضي، على قانون طاقة جديد يمنح شروطا تعاقدية مغرية للمستثمرين الأجانب تتضمن حوافز ضريبية.

