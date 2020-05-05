اقتصاد

حافظ الغويل: طلب “السراج” من المركزي صرف 5000 دولار لكل مواطن غير عقلاني وكأنه يريد صرف كل احتياطي الدولة من النقود الأجنبية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال المستشار السابق للبنك الدولي “حافظ الغويل” إن طلب رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” من محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” صرف 5000 دولار لكل مواطن غير عقلاني ولا يملك “المركزي” الموارد اللازمة لتطبيقه.

وأوضح “الغويل” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار مساء الاثنين أن موقف المصرف المركزي برفض طلب “السراج” هو الصحيح، لأنه لو سمح البنك المركزي بصرف 5000 دولار لكل فرد فسنحتاج إلى 38 مليار دولار وهذا يفوق ما يمكن للمصرف المركزي أن يوفره وهو بمثابة إفلاس للدولة خصوصا في ظل إغلاق حقول النفط وليس هناك أي دخل جديد يدخل لخزانة الدولة.

وأضاف أن هناك أموالا كثيرة للمصرف المركزي لا يستطيع التصرف فيها بسهولة مثل الأسس بالبنوك الخارجية والمبالغ لدى مؤسسة الاستثمار وهناك لدى “المركزي” محدودية في التصرف في هذه الأموال، ولذلك فإنه عندما يطالب رئيس المجلس الرئاسي المصرف المركزي بأن يدفع أو يخلق 5000 دولار لكل مواطن في ليبيا فكأنه يريد أن تصرف كل الاحتياطي من النقود الأجنبية الموجود في الدولة الليبية، بحسب تعبيره.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • هي المشكلة مش في إعطاء الاموال للناس –
    المشكلة الحقيقية هي من الذي يحاول التلاعب بالاقتصاد والتجارة في لببيا –
    ما الفاءدة من صرف حتى الف دولار للشخص الواحد – اذا كانت الاسواق ترتفع بنسبة خمسين بالمءة بزيادة المعاش للفرد حتى بنسبة واحد بالمئة .؟!!!!
    – لا توجد خطة اقتصادية واضحة – لا توجد خطة لدعم للإنتاج المحلي وتحسين الجودة – لا توجد خطة واضحة للاستيراد والتصدير – لا توجد خطة لتدوير المخلفات الصناعية – لا توجد خطة للإصلاح والصيانة ودعم المشاريع والادارات الخدمية – يعني النتيجة ستكون الاسراف والتلوث والمخلفات الصناعية والفساد وضياع التربية الصحيحة والتوجيه الصحيح – كل من يملك بعض المال يضن نفسه على صواب دون وجود اي هدف حقيقي –
    الشباب اكثر من ثمانين بالمءة دون زواج او اعمال لمصدر الرزق مضمون – ارتفاع المهور – لا توجد ضمانات ولا توجد رقابات للشءون الاجتماعية وتوجيه صحيح للإصلاح الاجتماعي وندوات تهتم بالشءون الاجتماعية وانتشار المظاهر الهدامة للمجتمع والتنافس المادي الغير هادف .
    وسيودي الًى ضياع الهوية العربية الليبية – وتفكك الاجتماعي وانتشار الجريمة . وهذه أشياء لا يجب التغافل عنها او اهمالها . وخاصة في إطار الاهتمام بصنع مجتمع سليم ومعافى – يستحق الحياة الكريمة في إطار الدين والعرف والاخلاق . والاهتمام الجوهري حتى بالثالث الليبي وبالمظهر العام للمدن والدولة بشكل عام .

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  • It appears that as this tiny GHOST- Turkish DNA & his $38,0000,000,000 brings Libya’s population as 7.6 Million persons and unless that accounts the additional & diseased Turks & Syrians, Chadians or the false count and to keep the extra cash to buy more chocolate for the Turkish princess –
    The mere problem is Brother/Sisterhood of Thieves & ShawaTeen whom have stolen so much so far..
    Also, the mere points which are listed on the above post/reply & mainly no Economic or Financial vision/goals/structure or strong planning models and no accountability on any wrong spending/bribes/robberies, just loose Thieves as this tiny GHOST…

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