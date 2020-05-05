حافظ الغويل: طلب “السراج” من المركزي صرف 5000 دولار لكل مواطن غير عقلاني وكأنه يريد صرف كل احتياطي الدولة من النقود الأجنبية

قال المستشار السابق للبنك الدولي “حافظ الغويل” إن طلب رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” من محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” صرف 5000 دولار لكل مواطن غير عقلاني ولا يملك “المركزي” الموارد اللازمة لتطبيقه.



وأوضح “الغويل” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار مساء الاثنين أن موقف المصرف المركزي برفض طلب “السراج” هو الصحيح، لأنه لو سمح البنك المركزي بصرف 5000 دولار لكل فرد فسنحتاج إلى 38 مليار دولار وهذا يفوق ما يمكن للمصرف المركزي أن يوفره وهو بمثابة إفلاس للدولة خصوصا في ظل إغلاق حقول النفط وليس هناك أي دخل جديد يدخل لخزانة الدولة.



وأضاف أن هناك أموالا كثيرة للمصرف المركزي لا يستطيع التصرف فيها بسهولة مثل الأسس بالبنوك الخارجية والمبالغ لدى مؤسسة الاستثمار وهناك لدى “المركزي” محدودية في التصرف في هذه الأموال، ولذلك فإنه عندما يطالب رئيس المجلس الرئاسي المصرف المركزي بأن يدفع أو يخلق 5000 دولار لكل مواطن في ليبيا فكأنه يريد أن تصرف كل الاحتياطي من النقود الأجنبية الموجود في الدولة الليبية، بحسب تعبيره.

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