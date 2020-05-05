“بعرة” : فتح منظومة الأغراض الشخصية يمكن أن يؤدي إلى هلاك الاقتصاد الليبي

قال الخبير القانوني “طه بعرة” اليوم الاثنين في تصريح لقناة الأحرار رصدته صدى الاقتصادية، أن عدم رفع سعر صرف الضريبة أو فتح منظومة الــ10الآف دولار إلى 5الآف دولار يمكن أن تودي إلى هلاك الاقتصاد الليبي.

وأشار “بعرة” بأن على حكومة الوفاق أن تباشر في الصلاحات خطة الطوارئ وتحافظ على الاستدامة الوطنية، مبيناً أن قانون الطوارئ يبيح كل من شأنه الحافظ على حالة البلاد.

وأكد “الخبير القانوني” أن على الحكومة أن تحدد مدة معينة لحالة الطوارئ لتستطيع الدولة أن تتكيف مع الظروف، وأن يتوقف فوراً المدة المفتوحة، مشيراً أن ليبيا ستفلس في حالة استمرت حالة الطوارئ إلى 5 أشهر قادمة.

وتابع بالقول أن المجلس الرئاسي مسؤول عن اأي ارتفاع في أسعار السلع، وأي شي يهدد حياة الناس خلال فترة الوباء لان لديه رخصة في استعمال كل شي بقانون الطوارئ.

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