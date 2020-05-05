الرئيس الموريتاني يدعو دول “عدم الانحياز” لإلغاء ديون أفريقيا

دعا رئيس موريتانيا “محمد ولد الغزواني” دول عدم الانحياز” إلى إلغاء ديون الدول الإفريقية، نظراً لتفشي فيروس كورونا،الذي فرض تحديات عدة على القارة التي تعاني الكثير من الأزمات الكبرى.

وتأتي دعوة “ولد الزغواني”ضمن مشاركته في القمة الافتراضية لدول “حركة عدم الانحياز” التي انطلقت-أمس الإثنين- بدعوة من إلهام علي ييف “رئيس جمهورية أذربيجان، رئيس الدورة الحالية لدول الحركة، والتي تلتأم تحت عنوان “متحدون في مواجهة جائحة كورونا” بمشاركة رؤساء دول وحكومات الحركة .

وأضاف الرئيس الموريتاني في كلمته خلال القمة، أن “الحل الوحيد لتفادي التأثيرات السلبية لكورونا على الدول الإفريقية، يكمُن في إلغاء مديونيتها الخارجية نظرا لحجم التحديات المختلفة التي تواجهها”، مؤكداً على “أن التدابير التي تتخذها الدول بشكل فردي ، لن تكون كفيلة بمواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة بأبعادها الصحية والاقتصادية والاجتماعية”.

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