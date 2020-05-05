اقتصاد

الخام الأمريكي يقفز بنحو 10%

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

بدأت أكبر الدول المنتجة في العالم تخفيضات في انتاج الخام [انترنت]

قفزت أسعار النفط اليوم، وخاصة الخام الأمريكي وسط أمال في ارتفاع الطلب العالمي على الخام مع الانفتاح الاقتصادي الجزئي في عدد من دول العالم.

وبحلول الساعة 10:16 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 22.38 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 9.76% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 29.05 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 6.8% عن سعر الإغلاق السابق.

وكان الخامان قد صعدا أمس بنحو 3%، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات على ارتفاع نسبته 3.1%، في حين أغلق خام “برنت” على زيادة نسبتها 2.9%.

وجاء الارتفاع مع إعلان عدد من الدول أنها ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، بينما بدأت أكبر الدول المنتجة في العالم تخفيضات في انتاج الخام.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

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