الخام الأمريكي يقفز بنحو 10%

بدأت أكبر الدول المنتجة في العالم تخفيضات في انتاج الخام [انترنت]

قفزت أسعار النفط اليوم، وخاصة الخام الأمريكي وسط أمال في ارتفاع الطلب العالمي على الخام مع الانفتاح الاقتصادي الجزئي في عدد من دول العالم.

وبحلول الساعة 10:16 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 22.38 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 9.76% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 29.05 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 6.8% عن سعر الإغلاق السابق.

وكان الخامان قد صعدا أمس بنحو 3%، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات على ارتفاع نسبته 3.1%، في حين أغلق خام “برنت” على زيادة نسبتها 2.9%.

وجاء الارتفاع مع إعلان عدد من الدول أنها ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، بينما بدأت أكبر الدول المنتجة في العالم تخفيضات في انتاج الخام.

