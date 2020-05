تخفيف «قيود كورونا» يهبط بأسعار الذهب

كسب الذهب 12 بالمئة منذ بداية العام

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ طغت تحركات من جانب بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا على مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وقلصت الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1700.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت غرينتش في حين تراجع في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1706.10 دولار.

وانضمت إيطاليا والولايات المتحدة لمجموعة من الدول التي خففت إجراءات العزل أمس الاثنين لإعادة الحياة لاقتصاداتها.

ولكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع التفشي.

وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، 18 بالمئة العام الماضي نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وكسب الذهب أيضا 12 بالمئة منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قرب الصفر وضخ تريليونات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1858.91 دولار للأوقية بينما فقد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 763.56 دولار وتراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.77 دولار.

