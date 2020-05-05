اقتصاد

أسعار النفط العالمية تواصل مكاسبها لليوم الثاني

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت أسعار النفط العالمية مكاسبها لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء بعدما ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 6٪ وذلك بعد تدرج العالم بفتح اقتصاداته جزئيا حيث قامت عدد من الدول تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، وبدء كبار منتجي النفط في العالم تخفيضات في إنتاج الخام.

وسجل خام القياس العالمي برنت ارتفاعا بنسبة 4.56% إلى 28.45 دولار للبرميل بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 6.57% إلى 21.73 دولار للبرميل.

يذكر أن الخامان العالميين كانا قد ارتفعا الاثنين بنحو 3%، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات على ارتفاع نسبتها 3.1%.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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