أسعار النفط العالمية تواصل مكاسبها لليوم الثاني

واصلت أسعار النفط العالمية مكاسبها لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء بعدما ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 6٪ وذلك بعد تدرج العالم بفتح اقتصاداته جزئيا حيث قامت عدد من الدول تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، وبدء كبار منتجي النفط في العالم تخفيضات في إنتاج الخام.

وسجل خام القياس العالمي برنت ارتفاعا بنسبة 4.56% إلى 28.45 دولار للبرميل بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 6.57% إلى 21.73 دولار للبرميل.

يذكر أن الخامان العالميين كانا قد ارتفعا الاثنين بنحو 3%، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات على ارتفاع نسبتها 3.1%.

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