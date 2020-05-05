اقتصاد

الراحلة تمد 16 محطة وقود في المنطقة الغربية بالبنزين

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة الراحلة للخدمات النفطية عن الكميات الموزعة على المدن والمناطق الغربية بينها مدن في الجبل الغربي.

ووفقا لبيانات الراحلة فإنها سحبت أمس الاثنين 480 ألف لتر بنزين من مستودعات شركة البريقة في مدينة الزاوية و وزعتها على 16محطة وقود غطت بها النطاق الجرافي للمناطق بدءا من جودائم ومرورا بالعجيلات وصرمان صبراتة وزوارة والحوامد ويفرن والقلعة والرحيبات.

وأضافت الراحلة أنها وزعت 70 ألف لتر من وقود الديزل على بعض المدن السالف ذكرها في إطار عمل شركة البريقة لتغطية حاجة المواطنين من المحروقات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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