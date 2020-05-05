الراحلة تمد 16 محطة وقود في المنطقة الغربية بالبنزين

كشفت شركة الراحلة للخدمات النفطية عن الكميات الموزعة على المدن والمناطق الغربية بينها مدن في الجبل الغربي.

ووفقا لبيانات الراحلة فإنها سحبت أمس الاثنين 480 ألف لتر بنزين من مستودعات شركة البريقة في مدينة الزاوية و وزعتها على 16محطة وقود غطت بها النطاق الجرافي للمناطق بدءا من جودائم ومرورا بالعجيلات وصرمان صبراتة وزوارة والحوامد ويفرن والقلعة والرحيبات.

وأضافت الراحلة أنها وزعت 70 ألف لتر من وقود الديزل على بعض المدن السالف ذكرها في إطار عمل شركة البريقة لتغطية حاجة المواطنين من المحروقات.

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