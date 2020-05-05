“السراج” يدعو الجميع إلى إنهاء انقسام مؤسسات الدولة وإيقاف تفرد بعض الأشخاص بالقرارات المصيرية للبلاد وتجاوز اختصاصاتهم

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” اليوم الثلاثاء جميع الأطراف والقوى السياسية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، والإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والتوافق على خارطة طريق شاملة.



وأكد “السراج” على ضرورة إنهاء انقسام مؤسسات الدولة في ظل ازدياد هذا الانقسام وتفرد بعض الشخوص فيها بالقرارات المصيرية للبلد وتجاوز دورها واختصاصاتها، مما زاد من معاناة المواطنين الاقتصادية والمالية، والتي تفاقمت بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا واستمرار “العدوان” على العاصمة والمدن الليبية الأخرى.



ورحب رئيس المجلس الرئاسي بجميع المبادرات التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء، داعيا إلى ضرورة التوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين سواء بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال.

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