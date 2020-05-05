استقرار حذِر للعملات الأجنبية أمام الدينار

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار مع عودة التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء في السوق السوداء الذي ينشط في غرف “فايبر و واتساب” بسبب استمرار حظر التجول خوفا من تداعيات فيروس كورونا.

وتداول التجار الدولار عند الساعة 12 ظهرا بـ 6.280 دنانير فيما استقر سعر الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا عند 6.480 دنانير وتم تداول اليورو بـ 6.800 دنانير.

من جهته حافظ الجنيه المصري على قيمته وظل مستقرا أمام الدينار مسجلا 40 قرشا فيما تداول تجار العملة في السوق السوداء الدينار التونسي بـ 2.160 وتراجعت الليرة التركية بمقدار قرش واحد وتم تداولها بـ 85 قرشا لليرة.

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