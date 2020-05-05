كورونا ضيّع على تركيا فرصة اقتصادية في ليبيا

خسرت تركيا فرصتها في أن تكون شريكا اقتصاديا قويا لليبيا خلال المرحلة الاقتصادية القادمة ما بعد وباء كورونا.

وأشار رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بالحكومة التركية ومجلس الأعمال التركي الليبي “مرتضى كارانفيل” في تصريحات لوكالة الأناضول إلى إن تركيا كان بإمكانها أن تكون رائدة في مجال، إلا أنها باتت في وضع ليس بالجيد حسب وصفه.

كما ناشد الحكومة لمحاولة تحسين قدرة استجابتها بسرعة للطلب والاستعداد لتجارة ما بعد الوباء في المنطقة وزيادة صادراتها إلى ليبيا إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط مع تعزيز نفوذها في السوق الأفريقية.

وأضاف كارانفيل في تصريحاته أن الوضع الطبيعي الجديد سيغير بشكل كبير سلسلة الاستيراد والتصدير للقارة الأفريقية ويمكن لتركيا أن تستحوذ على حصة السوق البالغة 25% للصين وإيطاليا في ليبيا كونها بوابة قارة افريقيا.

وأشار إلى أن ليبيا ستكون أحد الطرق التجارية الأبرز في الفترة المقبلة، مشددا على أن حصة تركيا من السوق الليبي يمكن أن تصل إلى 30% بدلا من 13%.

يشار إلى أن الصادرات التركية إلى ليبيا تقلصت بنسبة 3.1% على أساس سنوي إلى 442.5 مليون دولار خلال عام ألفين وعشرين بدلا من 1.9 مليار دولار العام الماضي .

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