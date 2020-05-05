اقتصاد

مصرف الجمهورية يحيل مرتبات الضمان عن شهر مايو

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الجمهورية فرع الميدان بمدينة طرابلس اليوم الثلاثاء عن إيداعه مرتبات الضمان الاجتماعي عن شهر مايو الجاري في حسابات مستحقيها وفقا للكشوفات والقوائم المحالة إليه.

وكان مصرف الجمهورية قد أحال في الثامن والعشرين من أبريل الماضي مرتبات شهر أبريل التابعة للضمان الاجتماعي في حسابات مستحقيها.

ويشار إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي كان قد أنهى قبل أسبوعين إجراءات صرف معاشات المتقاعدين لشهري أبريل ومايو بشكل مُبكّر لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم تماشياً مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا.

ووفر صندوق الضمان الاجتماعي خدمة الضمان موبايل لضمان سلامة كافة مشتركي الصندوق من فيروس كورونا عبر حصولهم على خدماتهم من المنزل عبر تطبيق الضمان موبايل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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