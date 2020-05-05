مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الجديد يستلم مهامه رسميًا

البيضاء 05 مايو 2020 (وال)- جرى صباح الإثنين بمقر صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في مدينة البيضاء، مراسم التسليم والاستلام بين مجلس إدارة الصندوق السابق والجديد بحضور اللجنة المكلفة من قبل رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية.

واستلم السيد عبد الله جمعة الورشفاني مهامه رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق والمدير العام له من سلفه الدكتور خالد ارخيص، في جو من الأخوية التي بيّنت سلاسة التداول على السلطة وسلامة الإجراءات.

وأعلن الورشفاني أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعه في الأيام القليلة القادمة، للنظر في جدول الأعمال الموضوع أمامه، بما يكفل سيّر عمل الصندوق على الوجه الأمثل، وبما يضمن حل كافة المشاكل والمختنقات التي تواجهه.

ووفقًا لقرار مجلس وزراء الحكومة الليبية رقم 286 لسنة 2020 ميلادي، بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي فإن المجلس قرر تسمية السيد عبد الله جمعة أبو الحاج الورشفاني رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق ومديرًا عامًا له.

واختار المجلس السيد مدير الإدارة القانونية بمجلس الوزراء صلاح عبد الهادي ماضي، وعن وزارة المالية والتخطيط السيد عادل محمد إبراهيم، وعن وزارة الاقتصاد السيد سهيل بوشيحة، وعن وزارة العمل والتأهيل السيد محمد علي المرزوقي، وعن وزارة الصناعة السيد عياد عمران عبد الله، وعن وزارة الشؤون الاجتماعية السيد فرج علي حامد ضو، لعضوية مجلس إدارة الصندوق.

وجاء القرار الصادر في 7 أبريل الماضي؛ بناء على ما خلص إليه اجتماع مجلس أمناء الصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني المنعقد بتاريخ 5 أبريل 2020 ميلادي. (وال- البيضاء) إ م/ ر ت

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