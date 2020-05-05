بلدية سوق الجمعة تطالب الحرس البلدي بالعدالة في تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا على أصحاب الأنشطة الاقتصادية

طالب رئيس غرفة الطواريء التابعة لبلدية سوق الجمعة “خالد المغبوب” اليوم الثلاثاء رئيس جهاز الحرس البلدي بالعدالة في تطبيق الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا على أصحاب الأنشطة الاقتصادية في جميع البلديات.



وذكر “المغبوب” في مراسلته أن هناك استياءً من أصحاب الأنشطة الاقتصادية في البلدية المتضررين من إقفال أنشطتهم وتوقف دخلهم ومن يعملون معهم، في الوقت الذي يمارس أصحاب ذات الأنشطة عملهم في مناطق أخرى، مضيفا أن هناك فارقا واضحا في الالتزام بالإجراءات الاحترازية في البلديات والمناطق المختلفة.



وأكد رئيس غرفة الطواريء بسوق الجمعة على طلبه بضرورة توحيد الإجراءات المتخذة سواء بالشدة أو بالتراخي والعدالة في تطبيقها في كل البلديات.

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