رئيس مجلس الوزراء يأذن بمُباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ الطريق الواصل بين الكفرة وبوزريق

الكفرة 05 مايو 2020 (وال)- أذن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ الطريق الواصل بين الكفرة وبوزريق، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس قسم الشؤون الفنية بالهيأة العامة للمواصلات والنقل المهندس مرعي عقيلة المهدي.

وناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بمدينة بنغازي، الخطة الموضوعة من قبل الهيأة العامة للمواصلات والنقل، في تنفيذ كافة المشاريع الخاصة بالهيأة.

وتم خلال الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي لمشاريع الهيأة، وسير عملها، كما حث رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الانتهاء من كافة المشاريع بأقرب وقت ممكن. (وال- بنغازي) ر ت

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