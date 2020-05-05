موظفو ديوان المحاسبة يستنكرون عملية اختطاف رضا قرقاب

استنكر الموظفون في ديوان المحاسبة بطرابلس اليوم الثلاثاء في بيان لهم، عملية اختطاف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام رضا قرقاب من قبل مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وأدان الموظفون الواقعة التي وصفوها بعملية الاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري لموظف عام يرأس أهم الإدارات المعنية بالرقابة على الأموال العامة بديوان المحاسبة.

ودعا الموظفون في البيان مجلس النواب بصفته السلطة التشريعة الملحق بها الديوان للتحقيق في هذه الواقعة وكافة ما ورد من معلومات في بيان وزارة الداخلية من مغالطات والإفراج الفوري عن زميلهم المحتجز.

وكان مصدر موثوق كشف لصحيفة صدى الاقتصادية أمس الاثنين، عن أن سبب القبض على رئيس الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بديوان المحاسبة رضا قرقاب من قبل وزارة الداخلية، هو عرقلته توريد مستشفى ميداني بقيمة 7 مليون يورو لصالح الداخلية، مع أن الشركة قد قامت بعرضه على وزارة الصحة بنصف ثمنه، وفق قول المصدر.

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